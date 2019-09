L'avvertimento di Kurz: "Non pagheremo i debiti dell'Italia"

"L'Italia non deve diventare una seconda Grecia" . Sebastian Kurz, leader del Partito Popolare Austriaco, nonché ex Cancelliere, lancia il monito. Nel farlo, inoltre, punta il dito contro il nuovo governo giallorosso, avvertendolo: "Non siamo disposti a pagare i debiti italiani" . Insomma, parole tanto chiare quanto dure.

Il capo politico del partito più forte in Austria storce il naso di fronte alla nomina – che ormai pare imminente – di Paolo Gentiloni agli Affari Economici. Il presidente del Partito Democratico andrebbe così a ricoprire un ruolo di primo-primissimo piano, contro il volere di Visegrad, Finlandia, Olanda e appunto Austria, che non vorrebbero un Paese ad alto debito come il Belpaese in un portafoglio economico così decisivo.

Ecco, è questo il solco nel quale si inserisce il piccato tweet di Kurz: "Respingiamo rigorosamente un ammorbidimento delle regole di Maastricht come richiesto da Italia. L'Italia non può diventare una seconda Grecia. Ad ogni modo, non siamo pronti a pagare i debiti dell'Italia!" . Una presa di posizione netta, tutt'altro che morbida, che è un chiaro messaggio al Ursula Von der Leyen, impegnata in questi giorni a mettere a punto la squadra della nuova Commissione Europea.