La Lega ci prova: "Rendere più facile possedere un'arma"

La Lega di Matteo Salvini, in materia di difesa personale, non sembra intenzionata a fermarsi all'approvazione della legge sulla legittima difesa, che è stata ottenuta nel corso della giornata di oggi. La novità, però, non arriva dai banchi del governo gialloverde, ma dagli scranni della Camera dei deputati: più di sessanta onorevoli appartenenti al gruppo parlamentare del Carroccio hanno sottoscritto una proposta di legge tesa a far sì che acquisto di un'arma da fuoco possa avere luogo in maniera più agevole rispetto a oggi.

L'obiettivo è pure quello di modificare la normativa sul limite massimo di joule, che è l'unità di misura relativa ai casi su cui si intende intervenire. Al momento è previsto che sia possibile acquistare un'arma pari o al di sotto dei 7.5 joule. Il partito sovranista vorrebbe estendere quel regime a 15, così come si legge su Il Corriere della Sera. Quei cittadini che, pur essendo privi di un porto d'armi, volessero acquistare una pistola con determinate caratteristiche, potrebbero farlo nel caso questa proposta passasse.

La legge sulla legittima difesa, insomma, potrebbe essere stato solo il primo passo di una serie di provvedimenti funzionali alla tutela della sfera privata. Questo, ovviamente, per i favorevoli. Ci sarà anche chi esprimerà tutta la sua contrarietà. Resta da capire cosa ne pensano gli alleati di maggioranza del MoVimento 5 Stelle.