Lega vede Conte: "Non ci ha rassicurati sui provvedimenti fatti"

"Volevamo, in quanto Lega, avere dal presidente del Consiglio una rassicurazione che non verramno toccati certi provvedimenti, un no netto non è stato detto…" . Così Lucia Borgonzoni rende noto alla stampa al termine dell'incontro, al fianco del compagno di partito Claudio Durigon, con Giuseppe Conte.

La delegazione leghista ha visto il premier incaricato nella sala dei Busti di Montecitorio in occasione delle consultazioni, in vista della formazione del nuovo governo.

Al termine del faccia a faccia, il deputato Durigon ha confermato che le presidenze delle commissioni in mano al Carroccio tali rimarranno: "Non si rivoteranno i presidenti di Senato e Camera, sono rimasti in commissioni, rimarranno a fare i presidenti, come restano i presidenti Fico e Casellati" .