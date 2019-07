Il leghista "nero" Iwobi: "Salvini candiderà altri come me"

"Matteo è il politico italiano che più ha fatto per i profughi, salvando molte vite in mare grazie alla riduzione delle partenze, e per gli irregolari, battendosi contro l'illegalità" , così il leghista Tony Iwobi, il primo eletto di origine africana al Senato, difende il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il leghista di colore, infatti, rispedisce al mittente tutte le accuse di razzismo al leader della Lega, che nel 2014 lo nominò responsabile dell'immigrazione del Carroccio: "Ma quale razzista, Matteo candiderà altri neri come me. Se tutelare la sicurezza, i confini, la cultura e le tradizioni del proprio popolo è razzista, allora forse Salvini è razzista, ma io non la penso così. Vogliono fare dell'Italia uno strano Paese, l'unico dove ci sono partiti che non hanno rispetto dei confini nazionali e anzi cercano di abolirli..." .