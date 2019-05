L'elemosiniere riallaccia la luce nel palazzo occupato, Salvini: "Ora paghi le bollette"

“Conto che dopo aver riattaccato la luce, paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate che ci sono”. Interviene polemico Matteo Salvini sulla vicenda dell’occupazione Spin Time Labs, dove nella serata di ieri il cardinale Konrad Krajewski ha rotto i sigilli del contatore per ripristinare la fornitura di energia elettrica che era stata sospesa per morosità.

"A Roma c'è questo stabile occupato dove non pagavano le bollette e giustamente la società che si occupa del servizio ha staccato la corrente, è arrivato l'elemosiniere del Santo Padre ed è andato a riattaccare la luce. Ora conto che paghi anche le bollette arretrate”, ha detto il vicepremier da Bra, lanciando una stoccata al Vaticano.

“Penso che voi tutti, facendo sacrifici le bollette le pagate”, si è rivolto quindi alla folla, invitando provocatoriamente l’Elemosineria Vaticana “a pagare le bollette dei milioni di italiani in difficoltà economica”. “Se si paga per chi occupa un palazzo abusivamente – ha detto - allora che si paghi per tutti gli italiani che ne hanno bisogno”. “Mi sembra un ragionamento normale, rispettoso, cristiano”, ha concluso il vice premier.

I 450 occupanti abusivi dal 6 maggio erano stati lasciati senza luce né acqua calda per un debito di circa 300mila euro con la società del Gruppo Acea, Areti Spa, che fornisce l’energia elettrica nello stabile. Arrivato allo Spin Time Labs nella serata di ieri, su invito di alcune suore che prestano servizio all’interno dell’occupazione, Krajewski ha portato regali ai bambini e ha provveduto personalmente a riallacciare le utenze.

“Lo spirito di umanità ha prevalso”, ha esultato Andrea Alzetta, leader storico dei movimenti per la casa. “Ci siamo stupiti – ha detto, sentito da La Presse - quando abbiamo realizzato che era arrivata una figura simile", "Si è fatto carico di metterci la faccia - ha concluso - cosa che la politica non ha fatto”.