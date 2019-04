Migranti, Briatore loda Salvini: "Ottimo lavoro sulla sicurezza"

"Io penso che Salvini ha fatto un gran lavoro su un certo tipo di situazione: parliamo di immigrazione, sicurezza". A dirlo è Flavio Briatore che, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, ha analizzato la situazione italiana e lodato l'operato del ministro dell'Interno.

"È davvero il primo ministro che mette veramente le mani dentro. È un grande lavoratore", ha detto l'imprenditore durante il talk domenicale di La7. Poi però ha strigliato il govenro sui temi economici: "Dopo le europee non è che aumentano i soldi per l'Italia, il problema esiste. Qualunque cosa succede durante le elezioni europee, il problema della finanziaria, l'aumento de l'iva, l'imposta patrimoniale, esiste, non va via".

E alla domanda se le imprese italiane sono sostenute dal governo, Briatore risponde:"No, Assolutamente. Ti faccio un esempio. Sono venuti i cinesi in Italia, li abbiamo trattenuti per tre giorni:pranzi e cena e alla fine siamo riusciti a vendergli delle arance. Sono andati in Francia e gli hanno venduto gli Airbus, magari per trasportare le arance in Sicilia, e poi sono andati a Montecarlo e hanno investito sul 5g. Come può Di Maio, in questo caso, essere così orgoglioso e contento di aver venduto delle arance ai cinesi? E' un pò una presa per il culo, no?".