L'ennesima grana per il Movimento: la grillina Vono passa a Italia Viva?

A Palazzo Madama continua a circolare una voce che, se confermata, rappresenterebbe una grana per il Movimento 5 Stelle: la senatrice Gelsomina Silvia Vono a stretto giro potrebbe fare il salto della quaglia e approdare a Italia Viva.

La sua indicazione nel collegio uninominale di Catanzaro - Vibo Valentia aveva provocato un malcontento da parte di diversi esponenti 5S rimasti fuori dalle liste, poiché la donna ha un passato con Italia dei Valori oltre all'esperienza da assessore nel comune di Soverato con il sindaco del Partito democratico Ernesto Alecci.

Ore calde

La diretta interessata, contattata dall'AdnKronos, non ha né confermato né smentito la possibilità che questa ipotesi abbia fondamenta solide e veritiere. Una certezza è stata invece fornita da Italia Viva: a breve ci sarà il benvenuto a una senatrice grillina nel nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Tuttavia al momento è stata chiesta la massima riservatezza: bocche cucite sul profilo in questione, che dunque rimane top secret.

Per il Movimento sono ore caldissime: nonostante le varie smentite del caso, persiste un clima di incertezza alimentato da un gruppo di "ribelli" che non ha digerito l'accordo forzato con i dem: la fronda anti Di Maio lotta contro l'eccessiva centralità dell'attuale capo politico. E dunque ora l'eventuale uscita di Vono sarebbe l'ennesimo colpo basso per i grillini che sono alle prese con un momento particolarmente caldo e frenetico.