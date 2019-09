Di Maio smentisce la fronda: "È solo un grande malinteso"

Giorni di tensione massima all'interno del Movimento 5 Stelle. Nella giornata di ieri, nel corso dell'incontro per stabilire le procedure per eleggere il nuovo capogruppo al Senato, è scoppiato il caos: l'assemblea si sarebbe trasformata in un dibattito caratterizzato da toni forti e duri contro i poteri di Luigi Di Maio. Ma lo stesso ministro degli Esteri, intervenuto ai microfoni di RaiNews24 da New York, ha voluto precisare che si tratterebbe semplicemente di un " grande malinteso ". Il capo politico del M5S ha detto che - stando a quanto riferito da " persone che potrei definire amiche " - la raccolta delle 70 firme avrebbe il solo obiettivo di " rafforzare il gruppo parlamentare' ".

Le smentite però non possono oscurare l'esistenza di un gruppo di malpancisti che vedrebbe Alessandro Di Battista come colonna portante: nella corrente dei delusi confluirebbero, tra gli altri, Barbara Lezzi, Danilo Toninelli e Michele Giarrusso.

Questione immigrazione

L'ex titolare del dicastero del Lavoro è intervenuto anche sulla problematica dei migranti, che andrebbe fermata non con la distribuzione negli altri Paesi europei ma " fermando le partenze ". Per quanto riguarda l'accordo di Malta si è detto " contento " ma ha precisato: " Non è la soluzione definitiva. Non voglio enfatizzarlo ".