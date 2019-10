Lerner ora usa Report per "pugnalare" Salvini

Ormai è partito l'assalto a Matteo Salvini. A scatenare il coro di accuse da sinistra sul leader della Lega è stato l'inchiesta di Report andata in onda su Rai Tre sul Rubligate e i presunti rapporti tra il Carroccio e alcuni oligarchi russi. Dopo le prese di posizione di diversi esponenti dem e di alcuni parlamentari della sinistra, oggi il caso è arrivato anche nel Cda che si è spaccato sulla presunta violazione della par condicio a pochi giorni dal voto in Umbria. Ma a far salire la tensione sul caso Report sono arrivate anche le parole di Fabio Fazio che con un tweet fin troppo chiaro ha preso posizione: "Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose".

Le parole del conduttore di Che tempo che fa sono state subito condivise dal conduttore di Report, Sigfrido Ranucci: "Ringrazio Fabio Fazio per la stima. Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai". Non poteva però mancare in questo coro pro-Report la voce di Gad Lerner che ha subito sfruttato l'occasione per attaccare il leader del Carroccio: "Il buon giornalismo d'inchiesta di #Report @RaiTre indispettisce dei consiglieri d'amministrazione #Rai nominati per fare i cani da guardia del partito. Anche quando #LegaSalvini rifiuta di rispondere su episodi dimostrati del #Russiagate e sul #filonazismo di @SavoiniGianluca". Salvini dunque è di nuovo nel mirino dei radical chic.