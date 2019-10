Letta: "Conte e Zingaretti non si fidino di Renzi"

Secondo lui Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti non dovrebbero fidarsi di Matteo Renzi. L’ex premier Enrico Letta prova a dare un consiglio al presidente del consiglio e al segretario del Partito democratico.

Ospite della trasmissione L’Aria che tira su La7, Letta precisa che “ in questa situazione Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza di governo vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano ”. E ribadisce “ di aver sopportato troppo da Renzi ”. Quindi esorta il premier e il segretario del Pd a sottoscrivere un patto con il fondatore di Italia Viva e, qualora Renzi non lo rispettasse, si vada al voto. “ Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone ”, sottolinea Letta.