L'eurodeputato irlandese che va in Aula con la maglia del Torino

Un irlandese innamorato dei colori del Torino è già una notizia. E il fatto che di lavoro faccia il parlamentare europeo ancora di più. Mick Wallace, eurodeputato di estrema sinistra, è un acceso tifoso della squadra di Mazzarri. Al punto da partecipare alle sedute a Bruxelles con indosso la maglia granata. L'ultima foto che lo mostra tra i banchi dell'Europarlamento durante un intervento è tutta un programma, con una cascata di capelli biondi "appoggiati" sulla casacca del Toro.

Come mai questa insolita passione? " La maglia del Torino è bellissima - ha spiegato Wallace - tifo Toro da molti anni e ho pure l'abbonamento ". Il bizzarro politico irlandese è un grande appassionato di calcio. " Lo amo e l'ho insegnato in Irlanda per molti anni. Penso che il Toro sia un club diverso dagli altri, è fantastico. Se vado allo stadio - ha rivelato - vado in curva Maratona, un'esperienza bellissima ". Per Wallace, i granata sono una squadra speciale. " Mi piace l'atmosfera durante le partite, ma non è solo una questione di calcio. Io - ha continuato l'eurodeputato - sono di sinistra e in curva trovo persone che politicamente la pensano come me ". Quindi il riferimento alla storica rivalità con la Juventus: " Ovviamente il Torino non ha gli stessi soldi dei bianconeri. Ma sono stato anche allo Stadium e non è la stessa cosa ", la frecciata dell'esponente del partito irlandese Teachta Dála.