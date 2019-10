L'hater le augura tumore e la Cirinnà risponde a tono

Un hater le ha augurato di essere colpita da un tumore. Ma Monica Cirinnà, senatrice dem, risponde a tono all'utente e lo mette a tacere.

Il messaggio le era arrivato su Twitter: " Ti auguri un carcinoma polmonare che ti maciulli" , aveva scritto tale Vanitosa95, sperando nella morte della Cirinnà. Lei, però, non è certo rimasta in silenzio e ha ripubblicato il messaggio su Facebook, rispondendo all'hater. " Grazie ! - commenta la senatrice- Ma stia tranquilla, sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui ". Poi aggiunge: " Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di sé, quello si che può farle del male. Io la ignoro felicemente!" .

La risposta della Cirinnà ha scatenato una serie di commenti solidali nei confronti della senatrice. Inoltre, numerosi utenti hanno segnalato la pagina dell'hater, che è stata messa sotto osservazione, a causa dei commenti carichi di odio che spesso condivide.