L'in bocca al lupo di Salvini alla compagna Isoardi

Con un semplice messaggio Matteo Salvini ha voluto essere vicino alla sua compagna che questa mattina ha iniziato la sua nuova avventura televisiva.

Elisa Isoardi, infatti, è la nuova conduttrice de La prova del cuoco. E il vice ministro leghista ha voluto farle un grosso in bocca al lupo. Così sui social ha scritto una frase piena d'amore: "Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana".

Poche parole, ma che sicuramente avranno fatto felice la coduttrice tv. E sempre questa mattina, Salvini ha voluto fare un altro augurio speciale alla figlia. "Buon primo giorno di scuola, Principessa", ha scritto sempre su Facebook.