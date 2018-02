La linea dura di Berlusconi: "I centri sociali vanno indagati e poi chiusi"

"Era tanto tempo che non si vedevano queste cose" . Ai microfoni di TgCom24, Silvio Berlusconi attacca duramente gli antagonisti che oggi sono scesi in piazza a Milano. "Sono tornate ad esserci dimostrazioni di piazza dei centri sociali che hanno come vittime i nostri agenti e carabinieri che, oltretutto, sono persone trattate male dallo Stato perchè non hanno una adeguata ricompensa per quello che fanno e hanno stipendi bassi e questo è un problema da risolvere subito" . Da qui la necessità di mostrare i muscoli: "Ora si deve davvero pensare di fare indagini sui singoli centri sociali e arrivare a chiuderne qualcuno" . Una ricetta che trova assolutamente d'accordo anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Il fascismo è morto e sepolto, è ormai storicizzato" . Berlusconi liquida gli slogan della sinistra che da mesi grida al ritorno del Ventennio. "Era un movimento socialista sul quale si e innestato un signore che si chiamava Benito Mussolini, il duce - replica - non vedo folle fasciste, né sento discorsi fascisti, né vedo un Mussolini in giro. C'è un film su Mussolini..." . Per il leader di Forza Italia un po' di colpa ce l'ha anche la stampa perché dà molta attenzione a quello che succede. "Dovrebbero farlo meno..." , chiosa invitando piuttosto a volgere lo sguardo verso quegli italiani che soffrono davvero. "Io capisco il disgusto, la rabbia e la delusione di 15 milioni di italiani: è anche la mia" . E li invita a votare "per avere un governo e una maggioranza. Con meno del 50% che va a votare - avverte - si mette a rischio anche la democrazia" .