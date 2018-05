L'ipotesi di un prof per il premier: il M5S vuole Conte, la Lega Sapelli

Il nome del presidente del Consiglio è ancora da definire. Le voci che arrivano dal Carroccio e dal Movimento 5 Stelle sono discordanti. Alle 10:30 la partita sembrava ormai chiusa, ma mezz'ora un'agenzia dava i giochi ancora aperti. Nell'incontro di ieri notte tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, secondo quanto appreso dall'agenzia Agi in ambienti pentastellati, vi sarebbe stata una convergenza su alcuni nomi di figure "terze" per l'incarico di Palazzo Chigi, ma i leghisti si sarebbero presi ancora alcune ore di riflessione. "Ad ogni modo - confermano fonti di entrambi i partiti - l'obiettivo è andare oggi, nel pomeriggio, dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, con un nome condiviso" .

Ad ora, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due nomi in pole position per fare il prossimo presidente del Consiglio sarebbero Giulio Sapelli o Giuseppe Conte. Il condizionale è d'obbligo. La Lega starebbe puntando sul 71enne docente universitario, che in passato ha seduto in importanti cda come quelli di Eni e Unicredit, mentre il Movimento 5 Stelle vorrebbe il docente 51enne che, in campagna elettorale, Di Maio aveva già indicato come fututo ministro della Pubblica amministrazione. "Sono in attesa. Sto aspettando che qualcuno mi chiami per andare al Quirinale dal presidente Mattarella. Sono un vecchio torinese che rispetta le istituzioni" , ha commentato Sapelli raccontando al quotidiano online Lo Speciale di aver dato la propria disponibilità a Salvini per fare il premier di un eventuale governo gialloverde. "Il programma M5S-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido" , ha, poi, continuato spiegando che a Palazzo Chigi siederà chi avrà la fiducia di entrambi i partiti che hanno vinto le elezioni. "L'ultima parola, naturalmente, sarà quella significativa e autorevole del presidente della Repubblica" .