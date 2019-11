L'ironia del web sul sondaggio di Italia Viva

Lo scorso 30 settembre Matteo Renzi ha scritto su Facebook che all’interno di Italia Viva (Iv) “ c’è una differenza di linguaggio, di stile, di liturgie interne " e di entusiasmo rispetto a tutti gli altri partiti.

Ecco, forse i social media manager del nuovo partito fondato dal senatore toscano si sono lasciati prendere troppo dall’entusiasmo. Altrimenti non si spiega il paradossale post apparso domenica scorsa sulla pagina ufficiale di Italia Viva: “ Anche oggi una conferma del nostro trend positivo. La doppia cifra è sempre più un traguardo a portata di mano! ”.

Il problema non sta tanto nella didascalia, quanto nell’immagine abbinata. Il titolo della foto è roboante: “ Italia Viva vola! ”. Il sottotitolo spiega il perché di tanta eccitazione: “ Differenze del consenso nell’ultimo mese ”. In basso si nota un grafico che mette a confronto la differenza di consenso ottenuta da Italia Viva e dagli altri principali partiti “ nell’ultimo mese ”, cioè ottobre.

Il logo di Italia Viva si staglia in cima al podio dei migliori. Anzi: è il migliore, visto che, stando alla fonte Noto Sondaggi consultata dai renziani, ha guadagnato il +6%. La Lega di Matteo Salvini arranca in seconda posizione, e deve accontentarsi di esser cresciuta poco più della metà rispetto alla creatura di Renzi: +3,2%. Forza Italia è al terzo posto con un +2%. Chiude Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il +1,5%. Sotto la soglia dello zero, invece, trovano spazio tre partiti. Il migliore tra i peggiori è Liberi e Uguali: Leu ha perso un punto percentuale tondo (-1%). Ma lo smacco peggiore tocca a Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: i grillini hanno perso il 3,5% mentre il Pd addirittura il 5%.

L'ironia del web

Detto così potrebbe sembrare che Iv sia vicina al trionfo. In realtà ci sono da fare due precisazioni, proprio quelle che i social media manager del partito hanno tralasciato di proposito. Intanto i numeri della foto riguardano il trend e non, come può essere frainteso, il valore percentuale da essi raggiunti nelle preferenze degli italiani. A un rapido sguardo – il che è probabile visto che il post è stato pubblicato su Facebook – potrebbe sembrare che Iv abbia raggiunto il 6% dei consensi.

Inoltre, il trend registrato nell’aumento dei consensi è stato registrato senza considerare le cifre di partenza dei singoli partiti. Come fanno notare i numerosi utenti con commenti ironici in risposta al post “ partendo da zero è complicato piazzarsi nel quadrante basso ”. Altri fanno notare l’assurdità del post: “ Ma che sondaggio è? Non considera le cifre di partenza rispetto alle quali ci sono state aumenti e perdite ”.