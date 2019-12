Lite in tv Gumpel-Fusaro su Ue e Mes: "Informati", "Dici barzellette"

In studio di parla di sovranismo, Unione Europea e del controverso Meccanismo europeo di stabilità e scatta la bagarre tra Udo Gumpel e Diego Fusaro, che ha esternato in trasmissione esternato il suo noto punto di vista anti-europeo: "L'antitesi oggi è tra barbarie e democrazia. L'Ue procede svuotando quote di democrazia e spostando il centro delle decisioni dai Parlamenti nazionali a Cda delle banche centrali" .

Teatro dello scontro è il salotto televisivo de L'Aria che tira, su La7. Il corrispondente in Italia per la tv tedesca Rtl, appena presa la parola, attacca frontalmente il saggista: "Io sono veramente sbalordito dalla sua assoluta ignoranza delle norme che regolamentano l'Unione Europea, perché l'Ue è la cosa più democratica che esista in Europa…" . Una sparata che fa sbottare causticamente il suo interlocutore, che ribatte con un ironico quanto sarcastico: "Sì, come no…" .

E qui il giornalista teutonico controbatte: "Evidentemente non partecipi alle elezioni per eleggere il Parlamento Europeo, che ha il diritto di veto rispetto ai membri della Commissione Europea, ed eletto democraticamente" . Quindi, aggiunge pure un rimprovero: "Fusaro, si informi!". "Noto un teutonico senso per le barzellette" , risponde secco il diretto interessato.

Ma non è finita qui, perché Gumpel tira in ballo il Fondo Salva Stati e attacca nuovamente: "Ho sentito tante di quelle falsità sul Mes che la metà è abbastanza. Per esempio, il fatto che sia un'istituzione privata…bugia. Il Mes è un'entità pubblica europea formata da ministri eletti democraticamente. Ecco, quindi se uno racconta queste falsità o è ignorante o è in malafede…" .

Il filosofo affonda il colpo: "Capisco che c'è una sensibilità teutonica per l'ironia e le regole. Ma le regole non vuol dire che siano giuste in quanto tale…" . Gumpel si prende l'ultima parola: "È penoso che mi parli di teutonicità per intendere chissà che cosa…" .

Diego Fusaro contro il Mes