Lite tv Marattin-Scanzi: "Sei inguardabile", "Ti piaccio con la barba?"

"Marattin, io non ti ho interrotto. E anche se lo avessi fatto, ti avrei fatto un favore, perché sei inguardabile, oltre che inascoltabile…" , "Ma come, non ti piaccio con la barba lunga? Pensavo di piacerti!" . Ecco il botta e riposta al fulmicotone tra Andrea Scanzi e Luigi Marattin.

Il "tele-scazzo" è andato in onda ieri sera durante Otto e mezzo. E la lite tra il deputato di Italia Viva e il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha messo in imbarazzo (non poco) la padrona di casa. "No, no, per favore, no, no, no, scusate…parliamo e teniamo il dibattito a un livello di decenza" , il tentativo di Lilli Gruber di riportare la calma e l'ordine. Ma la sua voce veniva coperta dalle continue frecciatine tra i due ospiti: "Peccato, pensavo di piacerti" , "Ma vai tranquillo Marattin, vai tranquillo…" .

"Sei inguardabile contenutisticamente. Di sicuro non faccio riferimenti estetici, perché ho ben altri gusti Marattin" . E Marattin replica: "Bah, questo non lo so…" . E la firma del Fatto affonda ancora: "Tu fai parte di un governo che non c'entra niente con te, anche perché sostanzialmente non hai esistenza politica e poi fai parte di Forza Italia, fai l'opposizione con loro" .

L'antipatia di Scanzi verso Matteo Renzi e tutti i renziani è nota, per non dire notissima e a più riprese durante la puntata di Otto e mezzo la "penna" ha attaccato Marattin: "I renziani ormai non esistono più in natura, sono sotto il 4% dei voti.." . Uscite su uscite alle quali l'ex Pd ha replicato così: "Ma tu sei ossessionato dalle dimensioni, come quelli insicuri…" .