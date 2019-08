L'obiettivo di Conte: essere "il nuovo Prodi" per sfidare Salvini

Sarà l'uomo " della sintesi, della coalizione " e vestirà i panni di un garante per far superare il dualismo tra Pd e 5S. Lo ha ribadito più volte Giuseppe Conte, pronto al suo incarico bis ormai sempre più vicino. " Io non avrò soltanto il compito di guidare il governo. Io dovrò fare in modo che quella tra Cinque Stelle e Pd non sia semplicemente una somma. Ma un amalgama, una sintesi, una coalizione ", aveva spiegato il premier.

L'obiettivo è quello di essere di mettere insieme gli acerrimi nemici dem e pentastellati. Non, come spiega il Corriere, guidare un governo tra diversi, ma unire Pd e 5S e ritornare al bipolarismo. Essere così "il nuovo Prodi" per sfidare Matteo Salvini, così come il "vecchio" si è contrapposto a Silvio Berlusconi.

Da una parte quindi la Lega e la destra, dall'altra l'alleanza giallorossa. Una coalizione Pd-M5S in chiave anti Salvini per eliminare l'avversario (ex alleato) tanto temuto.