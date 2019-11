Lombardi, avviso di sfratto a Di Maio: "Il capo politico ha fallito"

" Il ruolo del capo poitico singolo ha fallito. Usiamo Rousseau per davvero e il prossimo quesito sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e calabresi " per decidere cosa fare alle Regionali. Al dibattito in corso nel Movimento 5 Stelle dopo il voto della piattaforma grillina che ha sconfessato la posizione dei vertici grillini sulle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, partecipa ora anche Roberta Lombardi.

Consigliera regionale 5s nel Lazio ed esponente di punta del Movimento a Roma e dintorni, Lombardi ha pubblicato su Facebook il suo parere sul momento di crisi dei pentastellati. Facendo precise richieste a Luigi Di Maio e lanciandogli una serie di accuse molto precise (e pesanti). " Ho estremo rispetto per gli iscritti del Movimento e ringrazio sempre Gianroberto e Davide Casaleggio per averci regalato Rousseau, questo fondamentale strumento di democrazia diretta ", ha scritto Lombardi prima di passare al dunque. E smontare le ultime mosse del capo politico, chiedendo un cambio di passo in vista delle Regionali 2020.

" Mi aspetto - si augura Lombardi - prossimo quesito su Rousseau sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e calabresi con una vera possibilità di scelta" tra tre opzioni: "andare al voto da soli, cercando di coinvolgere liste civiche vere; andare al voto in coalizione con il centro sinistra o andare in coalizione con il centro destra ". Parole da cui emerge una palese presa di distanza da Di Maio, che negli ultimi mesi ha accentrato su di sé e sui vertici del Movimento le decisioni più importanti.

E non è finita qui. Lombardi chiede di "cogliere il vantaggio dello strumento", usando Rousseau "per davvero" e "non come scudo dietro cui nascondersi", fino all'accusa più dura: quella contro Di Maio. " Il ruolo del capo politico singolo ha fallito e l’unica grande riappropriazione della propria identità è lavorare come intelligenza collettiva, riconoscendola e rispettandola ". Un'entrata a gamba tesa rispetto all'andazzo preso ultimamente dal Movimento, sempre meno Movimento e sempre più partito, con la linea politica decisa in modo unilaterale da poche persone, e con la "facciata" del ricorso alla piattaforma Rousseau per dare il contentino alla base, pronta però a ribellarsi come avvenuto nel caso dell'ultimo voto sulla scelta di candidarsi o meno alle prossime Regionali.