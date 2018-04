Lombardia, Fontana: "Regione non darà patrocinio al Gay Pride"

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha deciso di non dare il patrocinio al gay pride. In un'intervista a Lettera43.it, il governatore spiega la sua posizione: "Non daremo il patrocinio al Pride, è una manifestazione divisiva e per questo non va sostenuta". La sua è una scelta di coerenza, come lui stesso sottolinea: "Non l’ho appoggiato a Varese e non penso lo farò nemmeno qui, ma ne dobbiamo parlare con gli alleati".



Poi ha affermato: "Io sono eterosessuale, ma non è che faccio una manifestazione per accreditare la mia eterosessualità. Le scelte in questo campo devono rimanere personali, sbandierarle è sbagliato”. Insomma Fontana mette nel mirino un certo "esibizionismo" che a volte si palesa nelle manifestazioni delle associazioni Lgbt. Infine Fontana ha ulteriormente esplicitato il senso del suo "no" al patrocinio da parte della Regione per il Pride: "Il Gay Pride è una manifestazione divisiva e quando le manifestazioni sono divisive non sono mai da sostenere”.