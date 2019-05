L'ossessione di Formigli per Salvini a Piazzapulita: "Ti aspettiamo da due anni..."

Continua, martellante, il "corteggiamento" di Corrado Formigli a Matteo Salvini. Dopo aver invitato, sdifandolo, il leader della Lega a tornare a Piazzapulita - "Salvini c'ha le fanfare da tutte le parti, ma non ha messo piede qui da due anni. Sono due anni che non viene qua! È l'unico programma italiano dove non va […] Allora, caro ministro Salvini, venga qua, così le facciamo tutte le domande. Non capisco perché va da tutte le parti e non qua…ce lo venga a dire!" - torna alla carica. Come? Con un tweet.

Ma facciamo un passo indietro. Protagonista della puntata di ieri (giovedì 24 maggio, ndr) Luigi Di Maio, che per un'oretta è rimasto seduto sotto i riflettori dello studio, confrontandosi con il giornalista-conduttore, che lo ha incalzato sull'agenda di governo e sull'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Carroccio.

Bene, al termine dell'intervista l'account Twitter ufficiale della trasmissione di La7, ha postato il seguente messaggio: "Ringraziamo @luigidimaio per essersi sottoposto a questa intervista. @matteosalvinimi continua a non farlo. Diamo atto a Di Maio di questo. Sono due anni che aspettiamo che torni #Salvini a #piazzapulita. Questa trasmissione non fa sconti a nessuno. @corradoformigli" . Insomma, Salvini, prima o poi, cederà al "corteggiamento" di Formigli?