Lotti: "Sì, ho incontrato Mattarella..." Ma il Quirinale smentisce tutto

Nel caos procure si apre un altro fronte: il presunto incontro tra Luca Lotti e Sergio Mattarella. A mettere sul campo questa ipotesi sono le intercettazioni contenute nell’informative della Guardia di Finanza sullo scandalo delle procure. L'ex ministro dello sport sostiene, nel corso di una intercettazione di aver avuto un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella proprio sulle nomine nelle procure. Nei testi delle intercettazioni pubblicate dal Corriere, Lotti parla di un presunto faccia a faccia con il Capo dello Stato. Dopo le intercettazioni pubblicate dai quotidiano in cui Lotti afferma "ho incontrato Mattarella", il Colle ha diramato una nota per smentire qualsiasi tipo di incontro, ribadendo che "si tratta di millanterie". "Quello che vi devo dire io Mattarella... io ci sono andato e ho detto ’presidente la situazione è questà e gli ho detto quello che voi mi avete detto più o meno...", si legge nel verbale dell’intercettazione dell’ex ministro che ieri ha scelto di autosospendersi dal Pd.

Lotti nei testi delle intercettazioni sostiene anche di aver discusso delle nomine al ruolo di consigliere giuridico della presidenza della Repubblica, un incarico poi assegnato a Stefano Erbani al posto di Ernesto Lupo, andato in pensione. Nell’intercettazione del 9 maggio, Luca Palamara spiega anche che, se sarà nominato procuratore aggiunto, farà in modo di chiudere il caso Consip facendo pressioni sul procuratore Viola. Insomma il caos delle prcure che ha investito in pieno il Csm adesso bussa anche alle porte del Colle. Ma di fatto di quanto affermato nelle intercettazioni, per il momento, non c'è alcun riscontro.