L'ultima follia del Pd: "Cancellare la parola famiglia"

Non bastavano genitore 1 e genitore 2. Pur di cancellare la parola "famiglia", il Partito democratico si è inventato l'ultima genialata per l'inclusione delle coppie omosessuali: una perifrasi per tentare di superare un termine definito discriminatorio ma che in realtà rappresenta la base di ogni civiltà. I dem del Friuli-Venezia Giulia hanno presentato degli emendamenti per rimuovere il termine "famiglia" dalla riforma sanitaria che sta per essere approvata. Il gruppo si è giustificato dicendo che si tratta " di un allargamento delle tutele in ambito sanitario ", posto che " le reti prevedono la famiglia come nucleo centrale ". Perciò si vorrebbe allargare le tutele anche agli esterni, compagni, amanti, amici. Che però familiari non sono. E dunque potrebbero esserci anche delle novità in salsa rossa: "padre di famiglia" dovrebbe essere sostituito da "Genitore 1 della rete formale e informale della persona".

"Vergognatevi"

A smascherare la recente follia della sinistra è stato il governatore leghista Massimiliano Fedriga: " Il Pd vuole eliminare il concetto di famiglia. Ci credete??? Nella riforma sanitaria che stiamo approvando in Friuli Venezia Giulia abbiamo inserito la centralità della famiglia. Questa è la sinistra! E poi ci raccontano che non vogliono attaccare la famiglia... ". Nell'emendamento si legge: " Al comma 2 dell'art. 8 le parole "famiglia" sono sostituite dalle seguenti 'rete formale e informale della persona' ".

Duro l'attacco anche da parte di Matteo Salvini: " Pazzesco! Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inserito il riferimento alla centralità della famiglia. Il Pd che cosa fa? Vorrebbe togliere la parola famiglia e chiamarla rete formale e informale della persona ". Il leader della Lega ha poi proseguito: " Ma vergognatevi! Grazie al nostro governatore Massimiliano Fedriga e ai nostri consiglieri che impediscono la svendita dei valori fondanti della nostra civiltà. È solo buonsenso! ".

PAZZESCO!

Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inserito il riferimento alla centralità della famiglia. Il PD che cosa fa? Vorrebbe TOGLIERE la PAROLA FAMIGLIA e chiamarla RETE FORMALE E INFORMALE DELLA PERSONA. pic.twitter.com/WnzUoQWg9D — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 5, 2019

Non è mancata l'ironia sul web. " Il Pd presenta emendamenti per sostituire la parola 'famiglia' con 'rete formale e informale della persona'. Io, invece, proporrei di sostituire la parola 'Voto" con "A chiunque ma non al Pd ", scrive un utente.