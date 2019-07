L'ultima idea di Di Maio: "Vogliamo eliminare il bollo auto"

"Visto che lo spread si è abbassato, e ntro fine anno si potrebbe cominciare a eliminare una tassa odiosa come il bollo auto ". Lo ha annunciato il vicempremier pentastellato, Luigi Di Maio. Ospite a Uno mattina, il leader M5S ha dichiarato di voler " trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un'auto per la famiglia, che questa possa essere meno tassata ".

" Il nostro obiettivo - ha continuato - è fare in modo che entro fine anno ci sia una consistente riduzione o l'abolizione del bollo ".

" Questi sono giorni in cui si inizia a scrivere la legge di bilancio. Entro fine dell'anno si dovranno fare cose inderogabili: abbassare il costo del lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale. E si potrebbe iniziare a eliminare il bollo auto o a una sua consistente riduzione ", ha spiegato.