L'ultima idea di Salvini: nasce la "Lega internazionale"

Salvini ha una nuova idea. Dopo aver tolto alla Lega il riferimento al "Nord", ora il leader del Carroccio vuole andare oltre. E invece di pensare ad una forza politica nazionale, sogna di trasformare Alberto da Giussano nel simbolo di un partito "internazionale".

Poco prima della tradizionale festa di Pontida, il segretario e ministro ha detto che quella che si riunisce sul prato che ha visto susseguirsi Bossi e Maroni è " una Lega che unisce e che cresce ". Ma l'obiettivo di Salvini ora è un altro: "Trasformarci anche in una forza europea, in una forza internazionale, che superi i confini regionali e nazionali e porti libertà, lavoro e sicurezza a tutti i popoli europei".