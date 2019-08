L'ultima mossa di Conte: "Via il decreto Sicurezza"

" Che il decreto Sicurezza vada cambiato è scontato. Sono io il primo a pensarlo. E bisogna farlo per forza anche alla luce dei due pesanti rilievi che ha mosso il presidente Sergio Mattarella ". Lo ha affermato Giuseppe Conte dal G7 di Biarritz per dimostrare a Nicola Zingaretti di voler eliminare tutto ciò che riguarda l'ex alleato di governo Salvini.

Il Pd imputa a Conte di essere " complice di quella legge " e il premier, da parte sua, non avrebbe nulla in contrario " a correggere " il decreto per venire incontro a Zingaretti. Come spiega La Stampa, dal Pd le aperture sono serie, nonostante l'iniziale e categorico "no" dei dem a Conte.