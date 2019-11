L'attacco choc dei 5S contro Giorgia Meloni

Giorgia Meloni “predica bene e razzola male". Dal blog del M5S arriva un duro attacco al leder di Fratelli d’Italia, colpevole di avere un tasso di assenteismo pari al 72% per quanto riguarda le votazioni.

“Quando si votavano provvedimenti importanti per il futuro del Paese e a vantaggio dei cittadini, lei spesso non c'era”, si legge sul post pubblicato sul blog del M5S e dove si accusa la Meloni di chiedere leggi speciali per Venezia, ma di non partecipare mai alle votazioni dell’Aula. "Anche in Campidoglio la Meloni non si vede mai, si è palesata solo 8 volte in un anno. In Comune, infatti, garantisce solo la presenza minima per non decadere, ed ha collezionato il 90% delle assenze ”, è il nuovo duro affondo dei pentastellati. Pentastellati che subito dopo rincarano la dose: “Dalla Meloni, inoltre, che sproloquia su Venezia, non è arrivata una parola sul Governo disastroso del suo centrodestra in regione Veneto, dello scandalo delle mazzette del Mose, che è costato agli italiani 7 miliardi di soldi pubblici, e che ha visto coinvolto, in uno scandalo legato alla corruzione, l'ex governatore Giancarlo Galan”.