Il M5S compie 10 anni, Grillo: "Alleanza con Pd? È uno step evolutivo"

"Se io fossi il Movimento oggi sarebbe il mio compleanno". Inizia così il discorso di Beppe Grillo, pubblicato sul suo blog, per celebrare i 10 anni dalla nascita del Movimento 5 Stelle, che cadono oggi.

Ma l'occasione serve anche per fare il punto sulle novità dell'ultimo periodo, prima fra tutte l'alleanza con il Partito Democratico di Nicola Zingaretti. " Se siamo riusciti ad allearci con il Pd (e loro con noi)- scrive- possiamo vederla in due modi: necessità di poltrone oppure uno step evolutivo della politica. Le mummie ci chiamano democristiani? Opinione di mummia resta ". L'intesa col Pd resta un successo, a detta del fondatore del Movimento, che assicura: " Se riusciamo a superare le trappole anti-istrione iniziamo ad intravedere qualcosa di davvero nuovo ", perché "il Movimento si è stampato nella realtà, il Paese inizia a mettersi al passo con fenomeni globali che lo riguardano inevitabilmente ". Cina, Russia, Usa e Ue propongono sfide " lontane/vicine contemporaneamente" .

Poi, Grillo, fa il punto sulla situazione globale: " Noi esseri umani siamo giunti ad un punto dell'evoluzione che non ha nulla a che fare con una branchia in più oppure una in meno. Aggiungiamo e togliamo comportamenti e tecnologie, non arti o altre parti del corpo. Il mondo, purtroppo, sembra diviso in chi è a caccia di 'razze inferiori' e chi di menti più sbrigliate: sono felice che il Movimento sia fra i secondi e che i buzzurri si siano bene delimitati" .

Infine, il padre del Movimento 5 Stelle consegna le sue parole all'Italia: " Il Paese è spaccato in due, oppure si è spaccato le due palle? È spaccato in due se è un Paese di tifosi, sennò è pieno di gente stanca ed avvilita, la nuova sfida è attraversare il confronto con potenze economiche spaventose senza che la gente sia oppressa ". E cita la logica dei dazi, che "non sarà mai sufficiente ".