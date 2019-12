M5S e Pd vogliono tenersi (ancora) Fioramonti: "Non ti dimettere"

Le imminenti dimissioni di Lorenzo Fioramonti non sono state smentite. Ma dalle sue parole rilasciate non sono state neanche confermate. " Sono qui e come potete vedere sto lavorando, sto lavorando… ", ha detto ai cronisti a margine del 40esimo anniversario del Cun celebrato con un convegno al Miur. La decisione potrebbe essere ufficializzata entro Natale, dopo i mancati finanziamenti alla scuola e all'università attraverso la legge di Bilancio 2020. Intanto all'interno della maggioranza giallorossa si è formata una schiera di deputate e deputati del Movimento 5 Stelle a suo favore: " Il possibile passo indietro del ministro Fioramonti è un’evenienza che non vogliamo prendere nemmeno in considerazione e siamo lieti che confermi che è al lavoro al suo posto ".

In una nota diramata hanno voluto ribadire il proprio sostegno al ministro dell'Istruzione: " È il momento di segnare le prossime tappe di un percorso che grazie a Fioramonti ci è già valso una importante apertura di credito in Europa e nel mondo in tema di ricerca e innovazione ". E hanno rivendicato tutto il lavoro fino ad ora svolto: " Abbiamo impresso una svolta alle politiche relative a istruzione, università e ricerca ". Insieme è stato possibile costruire " una visione globale nella quale innestare politiche e provvedimenti normativi, tra cui il decreto Istruzione e i diversi interventi contenuti nella legge di Bilancio ".

"Lavoro straordinario"

Scudi alzati in difesa del grillino anche da parte di Francesco Boccia: " Fioramonti è un eccellente ministro, ha fatto un lavoro straordinario ". Intervenuto nel corso della trasmissione Agorà su Rai 3, il parlamentare del Partito democratico e ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha esplicitato il proprio auspicio: " Spero che Lorenzo non solo resti, ma venga aiutato a fare un lavoro straordinario che sta facendo con altri, con Anna Ascani e tanti altri ".