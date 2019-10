M5S giura amore al Pd: "In Umbria va male? Andiamo avanti lo stesso"

Movimento 5 Stelle e Pd ancora insieme? Perchè no... Roberta Lombardi, capogruppo M5S nella Regione Lazio, non chiude a futuri scenari che vedrebbero nuovamente coalizzati i due partiti dell'esecutivo, indipendentemente dal risultato che emergerà dalle elezioni Regionali in Umbria: " Io ho la sensazione che andrà bene ". Infatti se dovesse andare male sarebbe comunque " la prova che è iniziato un percorso che va monitorato passo passo, accompagnandolo con una buona azione di governo ".

E nel Lazio...

Dopo il test umbro andrebbe valutata ogni situazione nello specifico: " A ogni elezione regionale o comunale, bisognerà valutare le condizioni per andare insieme ". E si stanno già gettando le basi: " So che in Emilia i miei colleghi ne stanno parlando e lo stesso avviene in Campania ". Ma senza Vincenzo De Luca: " Se resta lui è una mission impossible ".