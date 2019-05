Il M5S perde a casa del premier Giuseppe Conte

La devozione del premier Giuseppe Conte nei confronti di San Pio da Pietralcina non è bastata. Il Movimento Cinque Stelle, a San Giovanni Rotondo, si è fermato in terza posizione.

Con 14 sezioni scrutinate su 26, per le elezioni comunali nel paese in provincia di Foggia, è in vantaggio il candidato di centrodestra Giuseppe Mangiacotti che, sostenuto dalla Lega, dall'Udc, da Fratelli d'Italia e dal Partito della città, ottiene il 41,8% dei voti. Subito dietro, stando a quanto rende noto il sito del ministero dell'Interno, col 32%, si piazzerebbe Michele Crisetti sostenuto da Pd, San Giovanni Rotondo popolare e Res. La candidata grillina Nunziata Palladino si fermerebbe al 22%, restando quindi esclusa dal ballottaggio. L'ultima posizione è per Roberto Cappucci, candidato di Rifondazione comunista che prende solo il 4%. Evidentemente la visita e la devozione di Matteo Salvini verso Padre Pio è stata più "efficace" di quella del premier Conte. "Gli chiedo un aiuto ogni giorno", aveva detto il vicepremier leghista.