Il M5S rinnega i dl Sicurezza? "Nostro dovere modificarli"

Abolizione dei due decreti Sicurezza e modifica del testo per il taglio dei parlamentari: erano questi i paletti fissati dal Partito democratico per instaurare una trattativa concreta con il Movimento 5 Stelle per la formazione di un governo giallorosso. Attualmente ancora divise sulla questione dell'individuazione del premier, le parti trovano una convergenza sul tema dell'immigrazione: alla platea dem favorevole all'abolizione dei decreti Salvini si aggiungono anche alcuni eletti pentastellati.

Sulla scia di questa ipotesi il leader leghista si è detto " preoccupato " poiché l'asse in questione potrebbe riaprire le porte all'immigrazione incontrollata: sono stati già avviati bandi per ospitare migliaia di stranieri, da Lodi a Palermo, da Padova a Enna.

"Nostro dovere modificarli"