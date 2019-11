Ora i grillini vogliono regolarizzare più immigrati

Una proposta di legge di iniziativa popolare - per regolarizzare gli stranieri irregolari al fine di contrastare illegalità e lavoro nero, garantendo così maggiori introiti per lo Stato - rilanciata da Movimento 5 Stelle e +Europa, il partito degli ex Radicali. Si tratta dell'ultima idea del deputato grillino Giuseppe Brescia, che ha annunciato per la prossima settimana nuove audizioni sulla pdl capace, secondo i promotori, di "contrastare" in maniera significativa " illegalità e lavoro nero". Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha definito la proposta di legge "Ero straniero" una "risposta strutturale" per dire " no alle sanatorie del passato. Apriamo in Parlamento - ha aggiunto Brescia - il cantiere per un'immigrazione capace di produrre ricchezza per lo Stato e per le nostre imprese ".

Nel mirino del parlamentare 5S il decreto flussi annuale, giudicato ormai inadatto a " garantire i fabbisogni del mercato del lavoro. Lo dimostrano i dati: a inizio luglio - ha spiegato - erano più di 44mila le domande presentate per i lavoratori stagionali a fronte di 18mila ingressi autorizzati. Domani, con un question time in commissione, chiederò al Ministero dell'Interno - la promessa dell'onorevole Brescia - un aggiornamento sul numero di domande presentate ". D'accordo anche il deputato ex Radicale Riccardo Magi, relatore in commissione della proposta di legge popolare che vuole superare la legge Bossi-Fini.

Attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali, questa pdl ha raccolto 90mila firme e per i suoi promotori sarebbe uno "straordinario provvedimento di emersione" per gli "stranieri irregolari e costretti al lavoro nero", e poi "una soluzione win-win: a livello economico, con nuove entrate per lo Stato, e a livello sociale, in termini di sicurezza e impatto positivo sui territori". Tra i promotori, nellacommissione Affari costituzionali di Montecitorio, sono intervenuti Paolo Pezzati (Oxfam), Filippo Miraglia (Arci), Giulia Gori (Federazione chiese evangeliche in Italia) e Renzi Sartori (presidente di Number 1 Logistics Group di Parma.

Secondo l'ultimo dossier statistico immigrazione (Idos), i 530 mila stranieri irregolari stimati in Italia a inizio 2018 lieviteranno entro il 2020 a oltre 670 mila. Con il rischio di andare a ingrossare le fila del lavoro nero, se non addirittura circuiti illeciti e criminalità organizzata. Ecco perché i promotori chedono a governo e parlamento di fare " un semplice calcolo: con un provvedimento di emersione dal nero e regolarizzazione, entrerebbe almeno 1 miliardo di euro per lo Stato, ogni anno", a cui aggiungere - sempre all'anno - "oltre 3 miliardi di contributi previdenziali. Tutti benefici, fiscali e contributivi, destinati a durare nel tempo ". Lo dimostrerebbe la sanatoria del 2002 con cui sono state regolarizzate 650mila persone: dopo cinque anni, l'85% di loro risultava assunta. Di qui la necessità, ribadita dagli ideatori, di procedere con urgenza a una regolarizzazione di massa.