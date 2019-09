Il Pd vuole mettere a tacere tutto: "No alle magliette su Biabbiano"

Alt alle magliette su Bibbiano: potrebbero dar fastidio al Partito democratico. Il deputato Michele Anzaldi ha formalizzato una contestazione al Tg2 mediante una lettera esposto all'Autorità per le Comunicazioni, garante delle vicende televisive: " Nell'edizione delle 20.30 del Tg2 di venerdì 6 settembre è stata intervistata una madre che ha parlato della figlia data in affido su decisione della magistratura. Il caso è accaduto a Campobasso. Per tutta l'intervista, la signora ha indossato una maglietta con la scritta Parlateci di Bibbiano!, peraltro con le lettere P e la D che richiamano il simbolo del Partito Democratico ".

Slogan diffamatorio

A suo dire si tratta di uno " slogan coniato dalla destra contro il Pd, utilizzato da militanti e dirigenti dei partiti di destra in tutta Italia contro il Pd, peraltro con risvolti diffamatori e calunniatori ". Anzaldi infine si è scagliato contro il Tg2: " È accettabile che un episodio del genere si verifichi, peraltro proprio in un telegiornale del servizio pubblico? Questa è informazione o propaganda? In attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti ".