La mail di Rousseau ai 5S: "A posto i conti in vista di elezioni"

I 300 parlamentari del Movimento 5 Stelle questa mattina hanno trovato una nuova mail sulla propria casella di posta elettronica. Il mittente? Rousseau, che ha avvisato i grillini relativamente alla necessità di ultimare le restituzioni entro il 2 settembre. All'orizzonte un possibile ritorno alle urne.

Il messaggio

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la piattaforma ideata da Davide Casaleggio - che riceve le rendicontazioni dei parlamentari M5S - ha scritto: " Ciao, ci risulta che non hai ancora completato le rendicontazioni fino a maggio 2019. Nel dettaglio, non risultano da te completate le rendicontazioni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio. La scadenza per farlo era il 31 luglio. Ti preghiamo pertanto di provvedere al completamento dei mesi indicati entro il 2 settembre in vista di eventuali elezioni e dei relativi controlli da farsi per le candidature ". Sulla questione è intervenuto Stefano Buffagni in diretta a La7, rassicurando sulla questione e ricordando di essere " gli unici a tagliarci lo stipendio ".

In seguito al "caso Rimborsopoli" è partita la corsa tra i parlamentari pentastellati in ritardo nelle restituzioni per evitare un medesimo epilogo a quello precedente: tra espulsioni e scambi di accuse rischierebbe di crearsi nuovamente un caos interno.