Di Maio: "Adesso andiamo da soli". Ma nel M5S è resa dei conti

" Non è un mistero che durante la formazione del governo io fossi abbastanza perplesso ". Luigi Di Maio prova così a mettere le mani avanti dopo l'umiliante sconfitta rimediata nelle elezioni Regionali in Umbria, in cui il Movimento 5 Stelle ha subito un drastico calo dei voti: " Tutte le analisi di voto dicono che la metà dei nostri elettori si è astenuta a causa della coalizione con il Pd ". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri ha rimarcato la propria intenzione di ritornare alla versione di Gianroberto Casaleggio: " Arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma che ci permetta di metterci veramente alla prova ".

"Andiamo da soli"

Il capo politico del M5S ha ribadito che " l'esperimento in Umbria non ha funzionato " e dunque si deve " guardare avanti ". Ma da parte di Giuseppe Conte è arrivato un invito a riflettere sulle prossime mosse. Il presidente del Consiglio si è schierato a favore di nuove alleanze territoriali, ma l'ex vicepremier gli ha risposto: " Dopo uno tra i nostri minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi una esperienza chiusa ". Nelle prossime ore ci sarà un incontro con gli eletti di Calabria ed Emilia-Romagna, e si è detto sicuro di una cosa: " Nessuno mi chiederà di allearci con il Pd dopo il dato umbro ".

Parte l'assalto a Di Maio

Non solo i parlamentari: a schierarsi contro la posizione di Luigi Di Maio c'è anche Beppe Grillo. Come riportato da La Repubblica, il comico genovese avrebbe detto a gran voce: " Non gli consentirò di far saltare l'alleanza con il Pd ". Fonti del M5S hanno però smentito: " Si tratta di una frase assolutamente inventata e frutto della fantasia di Repubblica ". Pure Roberto Fico si è smarcato: " Guai a fermare la costruzione dell'alleanza con il Pd ". Il presidente della Camera si è sfogato: " Dovevamo grillizzare il sistema, invece il sistema ha normalizzato noi ".

Non mancano poi le molteplici anime dissidenti causate anche dalle mancate nomine di sottogoverno: la resa dei conti per Di Maio è vicina. Lui smentisce: " Non mi risulta ". Ma in realtà ci sono diversi esponenti grillini sul piede di guerra: da Alessandro Di Battista a Gianluigi Paragone, passando per Barbara Lezzi e Danilo Toninelli. A questo si aggiunge che alcuni senatori starebbero lavorando a un documento per mettere Luigi a un bivio: " O fai il capo politico o il ministro ".

"Più a destra"

Conte lo ha avvertito: " Quanto accaduto in Umbria non deve replicarsi necessariamente a livello nazionale. Decidi tu, ma pensaci un attimo prima di mandare tutto all'aria con il Pd. Commetteresti un errore storico ". E ha rilanciato una possibile alleanza in Emilia-Romagna: " Possiamo vincere e cambierebbe tutto ". La risposta di Di Maio sarebbe netta: " Io non posso passare per quello di sinistra. Perdo voti a favore della Meloni, lo capisci? ". E rivela anche l'intenzione di spostarsi più a destra: " I flussi dicono che i nostri non votano se ci vedono con Zingaretti. Anche la manovra sembra di sinistra, e infatti le partite Iva ci abbandonano. Dobbiamo coprirci a destra ".