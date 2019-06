Di Maio avverte Bruxelles "Quota 100 non si tocca"

Luigi Di Maio non ci sta. Il governo risponde alle raccomandazioni di Bruxelles e prova a difendere le riforme che l'Ue ci chiede di cancellare. Come è ormai noto, Bruxelles ha puntato il dito contro Quota 100 accusando l'esecutivo di aver messo a rischio il sistema previdenziale. Ai rilievi della Commissione ha già risposto Salvini: "L’unico modo per ridurre il debito creato in passato è tagliare le tasse (Flat Tax) e permettere agli Italiani di lavorare di più e meglio. Con i tagli, le sanzioni e l’austerità sono cresciuti debito, povertà, precarietà e disoccupazione, dobbiamo fare il contrario. Non chiediamo i soldi degli altri, vogliamo solo investire in lavoro, crescita, ricerca e infrastrutture. Sono sicuro che a Bruxelles rispetteranno questa volontà". Ora però Di Maio rincara la dose e afferma: " Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con 'tutti', intendo anche Bruxelles! Per ultimo due cose: Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano! ", ha affermato su Facebook.

Infine ha affrontato il nodo spinoso della procedura di infrazione: " Ora si parla tanto di questa possibile procedura di infrazione e sapete cosa riguarda? Riguarda il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018. Noi la prendiamo seriamente, ma non possiamo fare finta di non sapere che ci sono Paesi europei che in questi anni, per risollevare la loro economia, hanno fatto molto più deficit di quanto consentito dai Trattati. E non sono andati incontro a nessuna sanzione! ". Insomma la "battaglia d'Europa" è appena iniziata e a quanto pare potrebbe durare a lungo...