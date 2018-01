Di Maio e il congiuntivo: "Ha detto volessimo fare"

Di Maio inciampa di nuovo sul congiuntivo. Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle scivola sui verbi e durante un'intervista a Primocanale va fuori strada col congiuntivo. Di Maio di fatto si lascia andare ad una frase che non è passata inosservata tra i telepsettatori: "Il movimento ha detto che noi volessimo fare...". La clip video in poche ore ha fatto letteralmente il giro del web. Non è la prima volta. Già in passato il grillino era stato protagonista di alcuni strafalcioni sulla lingua italiana. Insomma a quanto pare Di Maio non ha certo un buon rapporto con la linhua di Dante e spesso gli capita di fare qualche passo falso. Qualche giorno fa, a Porta a Porta, il pentastellato ha archiviato il tema dell'uscita dall'euro facendo pace con l'Europa. Ma a quanto pare non è riuscito fare la stessa cosa con la lingua italiana. E di certo in questa lunghissima campagna elettorale lo scivolone su quel "volessimo fare" non resterà certo isolato... (Clicca qui per guardare il video)