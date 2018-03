Di Maio festeggia in piazza: "Inevitabile noi al governo Lega è forza territoriale"

"Noi rappresentiamo tutta l'Italia, è inevitabile che andiamo al governo" . Dal palco di Pomigliano d'Arco, la città in cui vive, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio festeggia il risultato incassato alle elezioni di domenica scorsa. "Non siamo come altri (la Lega, ndr) che sono oltre 12 punti percentuali indietro rispetto a noi e sono una forza territoriale e che ora pretendono di avere la guida del governo" . Poi assicura: "Sento tantissimo la responsabilità che abbiamo sulle spalle, ma tutti insieme: non sono l'uomo solo al comando" .

Una sua gigantografia a mezzo busto sorridente con un "grazie" a caratteri cubitali, palloncini e nastri gialli. Pomigliano d'Arco festeggia Di Maio ricordandogli con palloncini rossi a forma di numero il 65% dei consensi che questo collegio gli ha tributato all'uninominale. Ed è qui che il candidato premier del Movimento 5 Stelle ha deciso di celebrare lo straordinario risultato elettorale, nazionale e particolarmente campano. Il tour di ringraziamento ha previsto una puntata ad Acerra, altro comune che compone il collegio, poi una sosta a Volla e, infine, la piazza di Pomigliano. "Tutti stanno provando ad avvicinarci a destra o a sinistra - commenta il leaderpolitico del M5S dal palco - noi non siamo nè di destra nè di sinistra. Sono categorie superate. Questo ci ha fatto arrivare fin dove siamo" . Quindi passa all'attacco: "Dicono che abbiamo vinto soltanto perché abbiamo promesso il reddito di cittadinanza? Vi trattano come poveracci, ma voi siete persone che rivendicano diritti. Noi siamo così forti perché non c'è più lo Stato e noi vogliamo ricostruire lo Stato italiano - continua - sbaglieranno ancora una volta e troveranno il Movimento al 35 al 40 per cento alle prossime elezioni: è inesorabile questa crescita" .