Di Maio: "Firmo un patto solo con Salvini"

Luigi Di Maio tira dritto. Nonostante le aperture del centrodestra, il leader del Movimento 5 Stelle continua a porre sempre lo stesso veto: no a Forza Italia, no a Silvio Berlusconi.

"È chiaro che ci sia una disponibilità a discutere di programmi. Stamattina ci siamo sentiti e ci siamo detti che siamo disponibili a parlare idi programma. Ma oltre determinate barricate e limiti non possiamo andare. Noi abbiamo detto che eravamo disponibili a firmare un contratto di governo con Matteo Salvini", ha detto il pentastellato al termine dell'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Casellati a Palazzo Giustiniani. "Abbiamo anche detto che quel contratto, quel governo, poteva essere sostenuto da FdI e FI, ma era chiaro ed evidente che oltre non si potesse andare".

Insomma, Di Maio vuole sedersi al tavolo solo con Matteo Salvini.

"Visto che viviamo nell'Italia reale, che sta perdendo la pazienza, consultazione contro consultazione, con veti contro veti nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che hanno portato avanti fino a oggi", aveva detto Matteo Salvini. Che poi aveva aggiunto: "Confidiamo che chi verrà dopo di noi accetti finalmente di sedersi a un tavolo parlando di programmi e non di posti. Abbiamo detto a Casellati che abbiamo fiducia sulla nascita di un governo che rappresenti il voto degli italiani finalmente, dopo tanti governi che non lo hanno rispettato. Che si basi su un accordo tra i primi e i secondi, tra centrodestra e M5s. Noi siamo disponibilissimi a parlare di tutti i temi - riforma Fornero, fiscale, la scuola - speriamo che oggi sia il giorno buono".

Uscendo da Palazzo Giustiniani Salvini si era detto ottimista: "Ieri siamo usciti con gli schiaffoni, oggi invece siamo usciti con i sorrisi: metà dell'opera l'abbiamo fatta, l'altra metà la facciamo settimana prossima".