Di Maio è l'ospite sgradito per il "pranzo di Natale"

A Natale gli italiani si ritrovano a tavola. La cena della Viglia o del 25 sono una tradizione che va avanti da secoli e che segna un po' i contorni degli affetti, quelli veri, che uniscono le famiglie. A tavola si cerca di avere le persone a cui si tiene davvero e con cui si ha un rapporto di fiducia. Ma giocando con l'appuntamento principale delle Feste, un sondaggio ha provato a indagare sulle preferenze degli italiani nel campo politico con una domanda semplice: chi tra i leader vorreste al pranzo di Natale con voi? Le risposte riflettono la scarsa fiducia che la maggioranza degli italiani (sondaggi e dati alla mano) ha in questo governo giallorosso. Infatti solo 3 italiani su 100 vorrebbero Di Maio seduto a tavola con loro, solo 4 su 100 vorrebbero Conte e sempre solo 4 su 100 vorrebbero Renzi. Insomma una bocciatura senza se e senza ma per la maggioranza giallorossa che dopo il varo di una legge di Bilancio piuttosto scarna sul fronte del rilancio della crescita e ricchissima invece sul fronte delle batoste fiscali, si trascina in modo stanco verso l'appuntamento fondamentale del voto alle Regionali del prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna. E ribaltando la classifica invece emerge che secondo la rilevazione Emg Acqua per Agorà almeno 23 italiani su 100 vorrebbero con loro a tavola il leader della Lega Matteo Salvini. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia trova spazio a tavola. E così per la Meloni arriva un consenso del 19 per cento. Raccoglie poco invece il leader "sardino" Mattia Santori: solo 8 italiani su 100 lo vorrebbero a tavola a Natale per ascoltare i suoi "pretendo, pretendo, pretendo". Inutile poi sottolineare il crollo totale di Nicola Zingaretti che da quando è segretario del Pd praticamente è scomparso dai radar delle intenzioni di voto: solo 4 italiani su 100 vorrebbero il dem a tavola. Forse preferirebbero scambiare qualche battuta col fratello "Montalbano" gustando qualche buon piatto siciliano. Insomma a Natale gli italiani mettono a tavola il sovranismo di Salvini e Meloni con buona pace del governo giallorosso che anche sotto le Feste studierà nuove tasse per tappare i buchi di una manovra che fa acqua da tutte le parti.