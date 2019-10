Manovra, ultimatum Di Maio: "Senza nostre proposte salta"

"Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo "O si fa così o si va a casa" fanno del male anche al paese ed al governo perché in politica si ascolta e si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo governo che è il Movimento". Luigi Di Maio, parlando a Matera, torna sull'argomento manovra e mette i puntini sulle i. Poi avvisa Conte che ieri aveva sciorinato una sorta di ultimatum: "Se va a casa il Movimento è difficile che possa esistere ancora la coalizione di governo, anzi quasi impossibile".

E ancora: "Certi toni all'interno della maggioranza rispetto alla manovra ci sorprendono, per questo serve meno nervosismo all'interno del governo".

Insomma, Di Maio lancia un ultimatum spiegando che il vertice di governo "deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra". Il riferimento è al carcere per i grandi evasori, alla confisca per sproporzione, all'obbligo del Pos e alla revoca del cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%.

Ieri, il presidente del Consiglio aveva chiuso ogni spiraglio su modifiche alla manovra: "È stata approvata salvo intese tecniche. Nello stesso tempo è stata deliberata, valutata, approvata da tutti i ministri, anche M5S. Non c'è da approvare una manovra. Ci sono approfondimenti tecnici che si possono fare". E poi aveva aggiunto: "Dobbiamo fare squadra, chi non la pensa così è fuori da governo. Il piano anti evasione non può essere né smantellato ne toccato. Ho iniziato con un M5s che gridava 'onestá onestá' e tutte le forze politiche non possono e non devono in alcun modo tirarsi indietro". Adesso, la tensione resta alta.