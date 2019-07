Di Maio replica a Franceschini: "Il M5s è orgoglioso di essere diverso dal Pd"

"Noi siamo orgogliosamente diversi dal Pd e non vogliamo avere nulla a che fare con loro" . Il "sogno" di Dario Franceschini di vedere un'alleanza tra il suo Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle è durato poco, anzi pochissimo. Con queste parole, infatti, Di Maio gli ha chiuso la porta in faccia, ribadendo tutta la riluttanza a una prospettiva del genere. E la cosa, peraltro, non piace manco ai dem.

Il capo politico dei pentastellati nonostante l'idea sia balenata in mente al deputato dem se la prende comunque con i media: "Provano ad accostarci alle altre forze politiche, ormai è diventato l'hobby di molti commentatori e pseudo analisti politici. Perché lo fanno? Per mettere zizzania. Ci provocano in tutti i modi, ma forse non hanno ancora capito una cosa: noi siamo orgogliosamente diversi da tutti gli altri. E lo abbiamo dimostrato in questi anni con i fatti. Ultimamente i giornali non fanno altro che scrivere di un’alleanza tra Pd e MoVimento in procinto di decollare. A giorni alterni anche esponenti di spessore del Partito democratico provano ad aprire al MoVimento, ad esempio oggi lo fa Dario Franceschini con un'intervista rilasciata al Corriere. Quanta fantasia!" .

Fantasia? Forse Di Maio dimentica anche le aperture del suo compagno di partito Roberto Fico: il presidente della Camera, infatti, più di una volta ha cercato una sponda nei dem.

Comunque, il leader pentastellato - con un post su Facebook - respinge con forza la possibilità di un dialogo, sventolando la bandiera dell'orgoglio: "Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che non hanno avuto il coraggio di prendere una posizione ben precisa dopo lo scandalo sugli affidi dei minori di Bibbiano e che vedono propri esponenti coinvolti in questa drammatica vicenda. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che quando hanno avuto la possibilità di governare invece di tutelare il nostro Paese hanno pensato bene di svenderlo all’Europa e di portare avanti politiche d’austerità che hanno prodotto povertà e disoccupazione. Noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che invece di risolvere il problema dei migranti hanno fatto business tramite false cooperative" .