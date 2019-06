Di Maio ricevuto al Colle "Il governo va avanti"

Luigi Di Maio questa mattina è stato ricevuto al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il vicepremier grillino di fatto ha voluto ribadire al Colle le intenzioni del Movimento di proseguire nel percorso di governo. L'incontro tra Di Maio e Mattarella è avvenuto dopo il richiamo da parte del pèremier Giuseppe Conte che ha chiesto una tregua ai due leader della maggioranza, Salvini e appunto Di Maio, per evitare una crisi nell'esecutivo. Di Maio al Colle ha riferito del colloquio telefonico avuto con Salvini che di fatto ha sbloccato il decreto sui cantieri. Il Colle dunque monitora la situazione e si tiene pronto per ogni scenario. Dopo gli scontri accesi degli ultimi giorni oggi è arrivata la giornata della tregua tra i due schieramenti della maggioranza.

Ma la settimana di fuoco che potrebbe riaccendere in modo duro lo scontro è la prossima. Questa domenica infatti si vota per i ballottaggi delle amministrative dle 26 maggio. Un'altra batosta sonora per il Movimento e un altro guizzo in avanti da parte della Lega potrebbe cambiare (ancora una volta) gli equilibri all'interno dell'esecutivo. Sul governo poi incombe la minacci dell'Europa che sta analizzando la risposta inviata da Tria dopo le contestazioni sul debito da parte della Commissione Ue. Anche da un eventuale verdetto negativo da parte di Bruxelles (con l'apertura di una procedura per debito) passa il futuro del governo.