Manifestazione sul Piave di FdI: "Qui non passa lo straniero"

"Difendere e promuovere il made in Italy, respingere l'offensiva dei banchieri e burocrati europei, contrastare la concorrenza sleale dei predatori cinesi, proteggere i confini dall'immigrazione incontrollata e clandestina". Questi sono alcuni dei temi dell'iniziativa Non passa lo straniero organizzata da Fratelli d'Italia sul Piave, presso il sacrario Militare di Fagarè della Battaglia. Durante la manifestazione, i parlamentari e i dirigenti di FdI hanno srotolato un enorme Tricolore per ribadire che "l'Italia non è una colonia della Ue e che la sovranità appartiene al popolo italiano".

A centoquattro anni dall'entrata in Guerra dell'Italia, gli eletti alla Camera e al Senato e i candidati alle Europee del partito guidato da Giorgia Meloni si sono prima recati al Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, deponendo una corona di fiori davanti all'altare del sacrario, e poi hanno intonato l'Inno di Mameli mostrando l'enorme Tricolore.

Durante la manifestazione, quindi, la delegazione di FdI ha raggiunto le sponde del fiume Piave esponendo sulla riva uno striscione piuttosto chiaro. "Cambia l'avversario, cambia il terreno dello scontro, ma oggi come allora i patrioti si schierano a difesa della Nazione", hanno dichiarato a margine dell'iniziativa i due capigruppo alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani.

"Oggi - ha spiegato Il deputato e sindaco Calalzo di Cadore, Luca De Carlo - difendere la Patria significa difendere i prodotti italiani e il marchio Italia dall'invasione di materiali contraffatti e cibi importati dall'estero. Vuol dire contrastare la concorrenza sleale di certi predatori stranieri e, mai come adesso, proteggere i confini dell'Italia, che sono i confini naturali dell'Europa, da una immigrazione indistinta, incontrollata e clandestina. L'Italia non è una colonia dell'Unione europea ma una Nazione sovrana. E la sovranità appartiene al popolo".