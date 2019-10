Manovra, Lannutti avverte: "La lotta al contante è sbagliata"

"La lotta al contante è sbagliata ". Lo sostiene con forza il senatore del Movimento 5 Stelle e presidente onorario di Adusbef, Elio Lannutti che, alla trasmissione di Radio Cusano Campu, L'Italia s'è desta, parla della misura sul contante della Manovra.

" Venire oggi a fare tutta questa retorica, criminalizzando l'uso del contante e dire che bisogna essere tutti schiavi del denaro di plastica non mi convince - spiega Lannutti- Non mi convince soprattutto la fake news secondo cui l'uso del contante viene associato al riciclaggio" . A sua detta, infatti, dichiarare lotta al contante significa dichiarare lotta ai piccoli evasori, lasciando liberi i "pesci grossi": " I contanti sono i soli da cui le banche non riescono a trarre profitto ".

La battaglia da iniziare sarebbe, invece, "il contrasto di interessi. Se viene a casa un idraulico e dice: mi ci devi pagare l'Iva, la famiglia non ha interesse a fare la ricevuta. Stessa cosa quando si va a fare una visita medica e ti chiedono: con o senza ricevuta? Questa è la prima cosa che bisogna combattere" .

Seconfo lui, " la lotta al contante serve a garantire il totale controllo della finanza sui cittadini, in modo che le banche possano rapinarli e spennarli meglio impunemente". Ma, aggiunge come l'Agenzia delle entrate sia già in grado di controllare i cittadini, mentre " non c'è volontà di prendere quelli che si possono permettere grandi avvocati ".