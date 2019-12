Manovra, Ugl: "È debole. Servono flat tax, investimenti e pace fiscale"

Una manovra "debole e priva di provvedimenti che stimolino la ripresa economica, frutto di un Governo litigioso e poco coeso su quelli che sono i veri problemi dell'Italia". Così Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, durante la conferenza stampa "Una Legge di Bilancio senza crescita" a cui hanno partecipato anche Claudio Durigon (Lega) e Maurizio Gasparri (Forza Italia).

Poche ore dopo la contromanovra presentata dalla presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, anche la storica sigla sindacale di destra alza la voce contro i provvedimenti annunciati dal governo nella legge di bilancio 2020. " Siamo in presenza - ha attaccato Capone - di una manovra debole, priva di provvedimenti che stimolino la ripresa economica, frutto di un Governo litigioso e poco coeso su quelli che sono i veri problemi dell'Italia. Proponiamo - ha sottolineato - di scorporare gli investimenti per la tutela del territorio dal computo nel rapporto deficit-Pil. Una nuova pace fiscale permetterebbe poi di ricostruire la fiducia tra contribuenti e amministrazione ". Non solo, però, investimenti e pace fiscale. Nella "contromanovra" dell'Ugl - dal valore di 24 miliardi di euro che garantirebbero una crescita del Pil per il 2020 all'1,1% rispetto all'attuale 0,3% - non mancano alcune priorità, compresa la riduzione del debito pubblico, uno degli obiettivi a cui deve tendere il centrodestra italiano, che per il segretario Ugl Capone "dovrà tirare fuori il Paese dallo stato di torpore e di crisi in cui versa". Insieme al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, Maurizio Gasparri, e al membro della commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Claudio Durigon, Capone ha presentato quindi una proposta alternativa all'attuale legge di bilancio in discussione in Parlamento.

