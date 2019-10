Marino su Mondo di Mezzo: "Rispetto la decisione della Cassazione ma a Roma la mafia esiste"

Dice che Mafia Capitale fu un duro colpo e che il Partito democratico la utilizzò contro di lui. L’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, esprime la sua opinione sulla vicenda Mondo di Mezzo, che per la Cassazione non era un’associazione mafiosa. La sentenza della Corte suprema è arrivata l’altro ieri e ha ribaltato il giudizio di secondo grado che aveva condannato per mafia Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.

Marino non manifesta il suo parere sulla decisione della Cassazione ma ricorda che l’etichetta di città in mano alla mafia fece il giro di tutti i media del mondo prima ancora che cominciasse il procedimento giudiziario. In un'intervista al Messaggero, l’ex senatore precisa di avere “ totale rispetto della sentenza della Corte di Cassazione e se così hanno affermato gli ermellini vuol dire che in questo caso non c’è mafia, ma certamente la mafia a Roma esiste ”. Marino racconta infatti che, appena insediatosi in Campidoglio, aveva percepito la presenza di qualche forma di criminalità organizzata e di essere stato contraddetto dall’allora prefetto Giuseppe Pecoraro.