Mattarella alla Cna: "Fisco più equo e regole semplici per le imprese"

Sergio Mattarella, mentre è in corso la scrittura della manovra, si è rivolto a Daniele Vaccarino, il presidente della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa. Da parte delle istituzione deve esserci una propensione a collaborare con le parti sociali parallelamente all'innovazione e alla digitalizzazione delle piccole imprese, mediante una " strategia complessiva " per assicurare un ambiente " che favorisca l'imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori ".

Mattarella sul rallentamento economico

Il presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alla Cna, ha sottolineato che il rallentamento dell'economia evidenzia da una parte " la necessità di un'Europa forte per affrontare le sfide, interne ed esterne ", e dall'altra quella " di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda ". Le cause vanno trovate nelle " tensioni che frenano il commercio e alimentano l'incertezza a livello internazionale ".